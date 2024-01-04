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Мобильная ПВО имеет боеприпасы для "еще нескольких мощных атак" – командующий Наев

Алена МазуренкоЧетверг, 4 января 2024, 15:40
Мобильная ПВО имеет боеприпасы для еще нескольких мощных атак – командующий Наев

Мобильная противовоздушная оборона имеет боеприпасы, чтобы выдержать еще несколько мощных атак Москвы, а потом ей понадобится больше западной помощи.

Источник: командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью AFP

Прямая речь Наева: "Текущая ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что есть достаточно боеприпасов, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак".

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Детали: В то же время, генерал-лейтенант, который руководит мобильными подразделениями ПВО в Киеве и северном регионе страны, которые вооружены переносными пушками, рассказал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Украине нужна помощь западных стран для пополнения запаса ракет.

Этот генерал-лейтенант заявил, что "приоритетом является больше боеприпасов", поскольку россияне "очень хотят истощить систему противовоздушной обороны" Украины.

В то же время, в ВСУ "хотели бы иметь больше ракет для "Патриотов" и самих систем".

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По словам одного из военных, Россия недавно применила новую тактику: "Сейчас россияне выпускают ракеты, которые во время полета выпускают сигнальные ракеты, как на самолетах или вертолетах. Такого раньше никогда не случалось, и это является проблемой для "Стингеров".

Ложные сигнальные ракеты намного горячее выхлопа ракеты и могут обмануть оборонительные системы.

Темы: ПВОНаевУкраинавойна
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