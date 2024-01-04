В оккупированных Севастополе и Евпатории прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах в Севастополе и Евпатории. Вражеское Минобороны заявляет, что якобы уничтожили 10 ракет над полуостровом.

Источник: Крым.Реалии, местные телеграмм-каналы, Минобороны РФ

Детали: По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы работает российская противовоздушная оборона.

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Развожаев написал, что "уже сбито несколько воздушных целей": "На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место".

Телеграм-каналы пишут, что одну украинскую ракету якобы сбили, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе. По словам очевидцев, сейчас туда поехали скорые и пожарные.

Минобороны РФ заявило, что около 17:20 по московскому времени "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам" в Крыму. В частности, якобы уничтожено 10 ракет над полуостровом.

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Также сообщают о взрывах в Евпатории. Очевидцы утверждают, что перед взрывом они слышали и видели ракету.

"Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев сообщает о прилете в воинскую часть ПВО рядом с Уютным под Евпаторией (Сакский район). Сейчас туда едут машины скорой помощи.