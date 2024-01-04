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В Финляндии зафиксировали рекордную для страны минусовую температуру

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 18:15
В Финляндии зафиксировали рекордную для страны минусовую температуру
Фото: Getty Images

В Финляндии в четверг, 4 января, был температурный рекорд этой зимы, мороз преодолел отметку в -43,1 градуса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на данные финского метеорологического института

Детали: Рекордный мороз зафиксировали в городе Енонтекие, что в Лапландии.

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"В аэропорту Энонтекие температура несколько снизилась по сравнению с утренними показателями, до -43,1 градуса по Цельсию", - отметили метеорологи.

Это уже третий раз за день мороз бьет рекорды в Финляндии. Ранее в этот день в Энонтекие зафиксировали температуру -42,5 градуса.

Кроме того, вещатель Yle сообщал, что по состоянию на утро четверга температура в Энонтекие составляла -41,7 градуса.

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Из-за сильных морозов Финляндия может установить национальный рекорд потребления электроэнергии.

В соседней Швеции из-за морозов также существенно выросли цены на электроэнергию. В отдельных районах на юге страны – коллапс на дорогах из-за последствий снегопада.

Темы: Финляндияпогода
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