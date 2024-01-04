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FT: Европа должна убедить Россию, что она не сможет победить

Алена МазуренкоЧетверг, 4 января 2024, 19:13
FT: Европа должна убедить Россию, что она не сможет победить
фото: Генштаб

По мнению британского историка Тимоти Гартона Эша, пока не существует ситуации, которая может привести к замороженному конфликту в Украине или урегулированию путем переговоров с РФ. По его мнению, Европе стоит проснуться и сделать достаточно для Киева и для победы Украины.

Источник: Financial Times

Статью написал британский историк, журналист и писатель Тимоти Гартон Эш. Он является автором книги "Родины: личная история Европы".

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Дословно: "Для начала мы должны четко понимать, что происходит в Украине. Не существует тупиковой ситуации, которая может привести к замороженному конфликту или урегулированию путем переговоров, как некоторые на Западе наивно надеются.

Скорее всего, мы находимся посреди долгой, сложной войны, которая, вероятно, продлится как минимум до 2025 года, если не дольше. Ни одна из сторон не сдается; одна из них еще может победить, но не обе".

Детали: Отмечается, что решающее значение для исхода конфликта будет иметь выбор, сделанный в следующие несколько месяцев демократиями, которые поддерживают Киев, то есть западными партнерами Украины.

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Автор считает, что сейчас Запад делает достаточно, чтобы не допустить поражения Украины, но недостаточно, чтобы помочь победить.

В статье добавляют, что в 2024 году партнеры могли бы предоставить Киеву инструменты для восстановления большей территории и убедить Россию, что она не сможет победить: "Это единственный путь к длительному миру".

По его мнению, следует немедленно предоставить Украине больше противовоздушной обороны, больше ракет дальнего радиуса действия, в частности немецких Taurus, а также американских ATACMS, чтобы Украина могла продолжать оттеснять Черноморский флот Путина.

В долгосрочной перспективе необходимым условием победы будет более интенсивная подготовка украинских войск и быстрое, существенное увеличение промышленного производства оружия и боеприпасов.

В итоге историк считает, что ответственность, таким образом, ложится на Европу, ведь речь идет, в конце концов, о защите европейской страны.

Он также сравнил новогодние послания европейских лидеров.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак даже не упомянул о войне в своем хвалебном отчете об успехах своего правительства, который, очевидно, был нацелен на нынешние всеобщие выборы.

Канцлер Германии Олаф Шольц коснулся ее лишь вскользь, прежде чем перейти к священной теме немецкой экономики.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск полностью посвятил свою речь восстановлению демократии в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон, сосредоточившись на теме французской гордости, предложил "перевооружение европейского суверенитета", в том числе "для того, чтобы остановить Россию и поддержать украинцев".

Но именно президент Финляндии Саули Ниинистьо выступил с самым важным посланием: "Европа должна проснуться".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была на удивление прямолинейной: "Украине не хватает боеприпасов. Европа не поставляет то, что нужно. Мы будем настаивать на увеличении европейского производства. Это необходимо срочно. И датские F16 скоро поднимутся в воздух. Война в Украине - это также война за Европу, которую мы знаем".

Историк считает, что это именно тот язык, который нам нужен.

Темы: УкраинаРосcиявойна
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