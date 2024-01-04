Последними обстрелами Россия пыталась вернуть угрозу уничтожения энергетики – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия своими ударами в новогоднее время пыталась вернуть угрозу уничтожения нашей энергетики.

Источник: обращение Зеленского 4 января

Прямая речь: "На днях многие регионы нашего государства – разные города и села, районы и приграничные, и у фронта, и на всей территории – подверглись российским обстрелам, массированным ракетным ударам, постоянным атакам "шахедами". Очевидно, что именно это новогоднее время – конец прошлого года, первые дни этого года – руководители государства-террориста пробовали использовать, чтобы сломать наш дух и вернуть старую, прошлогоднюю угрозу. Угрозу уничтожения нашей энергетики, основ нашей жизни".

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Детали: Президент отметил, что защитники неба делают все возможное, чтобы защитить государство. Дипломаты работают над обеспечением поставки дополнительных систем ПВО и ракет в них и новых пакетов поддержки.

Зеленский также отметил в обращении спасателей, полицейских и волонтеров, помогающих спасать людей.