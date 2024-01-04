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Германия в новом пакете передала Украине ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 20:41
Германия в новом пакете передала Украине ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder
Пусковая установка IRIS-T SL на шасси грузовика MAN. Фото: Википедия

Немецкое правительство в четверг, 4 января, обновило перечень военной помощи, которая была предоставлена Украине.

Источник: обнародованные на сайте немецкого правительства данные, "Европейская правда"

Детали: Согласно информации, в новом пакете помощи Украина получила:

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  • необъявленное количество боеприпасов к танкам Leopard 2 A6;
  • 10 боевых машин пехоты Marder;
  • ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM;
  • две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
  • зенитную самоходную артиллерийскую установку Skynex;
  • более 9 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • два танка для разминирования Wisent 1 и мостоукладчик Beaver;
  • более 3 тысяч шлемов;
  • 30 систем обнаружения беспилотников;
  • 10 радаров наземного наблюдения GO12;
  • 10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • 3 тягача HX81 и 1 прицеп к ним, а также 34 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 305 штурмовых винтовок MK 556 и 750 тысяч патронов;
  • более тысячи зимних маскировочных сеток и две тысячи зимних камуфляжных пончо.

Напомним:

  • В 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.
  • 22 декабря немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.

Темы: Германияоружиепомощь Украине
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