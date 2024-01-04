Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов" с юга

Воздушные силы вечером 4 января сообщили, что россияне запустили несколько групп "Шахедов", они заходят на территорию Украины с юга.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей".

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В 21:57 воздушники сообщили, что группа ударных БпЛА неподалеку от Первомайска, движется на север, еще одна по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляется на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей.

В 22:14 уточнили, что еще одна группа ударных БПЛА двигается тем же курсом, что предыдущие в Херсонской области.

В 22:56 предупредили об нескольких новых группах ударных БпЛА "шахед" на Херсонщине, двигающихся в северо-западном направлении.

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В 23:34 сообщили, что группа ударных БПЛА находится в районе Кропивницкого, вектор движения на север.

В 23:49 уточнили, что группа ударных БпЛА двигается между Черкассами и Кременчугом с юга в направлении Полтавы.

В 00.09 прозвучал отбой угрозы применения ударных БпЛА для Черкасской. Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей.

В 00.16 отбой угрозы по областям.

Угроза применения ударных БпЛА сохраняется только для Полтавской области.

00.51 прозвучал отбой угрозы для Полтавской области.