Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов" с юга

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 января 2024, 23:50
Воздушные силы сообщили о группах Шахедов с юга
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Воздушные силы вечером 4 января сообщили, что россияне запустили несколько групп "Шахедов", они заходят на территорию Украины с юга.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей".

Реклама:

В 21:57 воздушники сообщили, что группа ударных БпЛА неподалеку от Первомайска, движется на север, еще одна по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляется на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей.

В 22:14 уточнили, что еще одна группа ударных БПЛА двигается тем же курсом, что предыдущие в Херсонской области.

В 22:56 предупредили об нескольких новых группах ударных БпЛА "шахед" на Херсонщине, двигающихся в северо-западном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:34 сообщили, что группа ударных БПЛА находится в районе Кропивницкого, вектор движения на север.

В 23:49 уточнили, что группа ударных БпЛА двигается между Черкассами и Кременчугом с юга в направлении Полтавы.

В 00.09 прозвучал отбой угрозы применения ударных БпЛА для Черкасской. Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей.

В 00.16 отбой угрозы по областям.

Угроза применения ударных БпЛА сохраняется только для Полтавской области.

00.51 прозвучал отбой угрозы для Полтавской области.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
Шахед
Этой ночью оккупанты запустили 35 "Шахедов": Воздушные силы сбили все
В Киеве и области работает ППО
На Сумщине "Шахед" попал в жилой дом, погибли женщина и мужчина
Последние новости
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
21:30
Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января
21:26
Экономические новости 26 января: подготовка новых правил бронирования от призыва, украинцы за год купили новых авто на 105 млрд
Все новости...
Реклама: