США обещают наказать КНДР и Иран за помощь России баллистическими ракетами

Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности баллистических ракет.

Источник: брифинг 4 января координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, "Европейская правда"

Детали: Кирби отметил, что США имеют доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.

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"В ответ на деятельность России с Ираном и Северной Кореей мы принимаем ряд мер с союзниками и партнерами", – объявил он.

Среди прочего, США хотят поднять вопрос о военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы на Совете безопасности ООН, поскольку оно противоречит резолюциям Совбеза, за которые сама Россия ранее голосовала.

"Мы будем требовать, чтобы Россия ответила за очередное нарушение своих международных обязательств. Во-вторых, мы наложим санкции на тех, кто способствует передаче оружия между Россией и КНДР и Россией и Ираном", – добавил представитель Белого дома.

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Кирби также пообещал, что США и дальше будут публиковать информацию и разоблачать оружейные договоренности РФ, чтобы не позволить другим странам "втайне помогать военной машине России".

Напомним: