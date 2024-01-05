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Россияне ставят на воинский учет подростков с оккупированных территорий

Алена ИвашкивПятница, 5 января 2024, 04:57
Россияне ставят на воинский учет подростков с оккупированных территорий
иллюстрация ЦНС

Оккупанты планируют массовую мобилизацию на оккупированных территориях, в частности, от 17-летних подростков будут требовать стать на воинский учет.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Согласно плану "военкоматов", с марта 2024 года все 17-летние подростки временно оккупированных территорий юга должны стать на воинский учет. 

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После президентских выборов, РФ планирует нарастить темпы мобилизации на захваченных землях.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы оккупантов, и тем самым не только усложнить предателям жизнь, но и сохранить себе жизнь.

Дословно: "Врагу выгодна смерть украинцев независимо от стороны где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для пушечных штурмов, ведь их смерть не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ".

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Темы: оккупацияРосcиямобилизация
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