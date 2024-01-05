Госдеп: Цель США - помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу

США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу.

Источник: представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге, пишет "Европейская правда"

Исправлено: Предыдущий заголовок новости за 08:08 5 января звучал так "США будут помогать Украине, но не на уровне двух прошлых лет - Госдеп".

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Однако в словах Миллера главное то, что США будут пытаться помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу, но сейчас этого нет. Поэтому важно, чтобы Конгресс принял дополнительное финансирование для Киева.

Прямая речь Миллера: "Мы будем продолжать поддерживать Украину ... столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах".

Детали: По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость, поскольку цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Киеву встать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

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"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", – подчеркнул Миллер.

Что предшествовало: Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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