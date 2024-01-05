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Землетрясение в Японии: 92 погибших, 460 раненых и почти 250 пропавших без вести

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 января 2024, 08:38
Землетрясение в Японии: 92 погибших, 460 раненых и почти 250 пропавших без вести
Землетрясение в Японии 2 января, фото Getty images

Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 92, 460 человек получили ранения и 242 считаются пропавшими без вести.

Источник: ABC News

Дословно ABC News: "По состоянию на утро пятницы количество погибших составило 92 человека Представители власти Исикавы сообщили, что 55 из погибших были в городе Вадзима и 23 - в Сузу. Еще 13 погибших были зафиксированы в пяти соседних городах. Более 460 человек получили ранения, по меньшей мере 26 из них - серьезные.

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Официальные лица заявили, что 242 человека все еще считаются пропавшими без вести. Список имен растет с каждым днем. Многие из пропавших без вести - пожилые люди из городов Вадзима и Судзу, которые больше всего пострадали от землетрясения".

Детали: Издание отмечает, что ситуация осложняется тем, что люди приехали, чтобы встретить новый год со своими близкими.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 января землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома на полуострове Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. 
  • Ранее сообщалось о по меньшей мере 57 погибших.

Темы: Японияжертвыземлетрясение
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