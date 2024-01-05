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Спасло укрытие: РФ ночью атаковала дронами Херсонскую область, 7 раненых

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 января 2024, 09:08
Спасло укрытие: РФ ночью атаковала дронами Херсонскую область, 7 раненых
ФОТО: GETTY IMAGES

В результате российской атаки беспилотниками на село Высокое в Херсонской области получили ранения 7 человек, в том числе ребенок.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Этой ночью российская армия ударила тремя беспилотниками типа "Shahed" по Высокому Тягинской общины. 

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Удары пришлись по административному зданию и модульному городку. В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ранения брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранения спины и плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. 

Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс". 

Детали: Прокудин отметил, что людей спасло укрытие, к которому они успели добраться до момента вражеского обстрела.

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Темы: Херсонская областьбеспилотникиобстрел
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