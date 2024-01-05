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Из-за агрессии РФ за сутки 3 человека погибли, еще 9 получили ранения

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 января 2024, 09:35
Из-за агрессии РФ за сутки 3 человека погибли, еще 9 получили ранения
Последствия обстрела Херсонщины 4 января, фото прокуратуры

В результате российской агрессии за сутки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 9 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Харьковской - Олег Синегубов, Херсонской - Александр Прокудин, Черкасской - Игорь Табурец, Кировоградской - Игорь Райкович, Днепропетровской - Сергей Лысак

Детали: В Донецкой области 4 января россияне убили 2 жителей: в Катериновке и Красногоровке. Еще 2 человека получили ранения.

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Кроме того, удалось установить информацию о 1 человеке, который погиб ранее в Авдеевке, и 1 раненом в Торецке.

В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района; Потихоновое, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Купянского района. 

В 00:05 в пятницу враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших. 

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Около 20:00 и 20:50 в четверг противник совершил ракетный удар и обстрелял из артиллерии и РСЗО с. Липцы Харьковского района. Данных о разрушениях и пострадавших нет. 

В результате боевых действий в Харьковской области обесточены 16074 абонента в 65 населенных пунктах Изюмского, Купянского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов. Восстановление электроснабжения продолжается. 

В Херсонской области противник совершил 125 обстрелов, выпустив 639 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 4 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 31 снаряд.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; склад гуманитарной помощи в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

В Черкасской области уничтожили 5 вражеских "Шахедов". Прошло без пострадавших. В двух случаях имеем повреждения линий электропередач в результате падения обломков БпЛА. Сейчас без света 3 населенных пункта, еще 2 - частично. Аварийные бригады работают.

В Кировоградской области ночью работала ПВО. Без пострадавших.

В Днепропетровской области сбили 6 "Шахедов". Все - в Криворожском районе. Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал.

Враг трижды обстреливал из тяжелой артиллерии Никопольщину - райцентр, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Всего выпустил более десяти снарядов. Там также обошлось без погибших и раненых.

В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 199 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

55 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку, Полтавку, Новодаровку, Чаривне, Новоандреевку, Левадное и Каменское. Оккупанты били из авиации по Орехову и Новодаровке, а также обстреляли из РСЗО Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.

По территории Гуляйполя, Роботино, Волшебного, Красного, Левадного, Полтавки, Пятихаток, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 139 артобстрелов.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области вечером 4 января в Баштанском районе в результате попадания БпЛА типа "Shahed 131/136" произошло возгорание складов на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано. Кроме того, повреждения получило здание детского сада, сельский дом культуры и частные дома. Пострадавших нет.

Обновлено: Добавлена информация по Запорожской и Николаевской областям.

Темы: Херсонская областьДонецкая областьжертвывойна
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