Пограничник насмерть сбил 14-летнего подростка на Волыни

На Волыни пограничник насмерть сбил 14-летнего подростка, открыто производство по факту нарушения ПДД.

Источник: Государственное бюро расследований, УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Трагедия произошла около 20 часов 4 января в селе Пульмо Ковельского района.

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Водитель служебного автомобиля, милиционер, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожной обстановки во время дождя и совершил наезд на пешехода. 14-летний юноша двигался в попутном направлении, от полученных травм парень погиб на месте происшествия".

Детали: Источник УП уточняет, что речь идет о пограничнике.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.