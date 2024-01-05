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The Telegraph: В ВСУ готовятся к новому наступлению РФ на Харьковщине в скором времени

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 января 2024, 13:01
The Telegraph: В ВСУ готовятся к новому наступлению РФ на Харьковщине в скором времени
ВОЙСКА РФ, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

В Вооруженных силах Украины готовятся к новому наступлению России на Харьковщине, по некоторым данным СМИ, возможная дата начала наземного наступления – 15 января.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники

Детали: Близкий к ВСУ источник издания утверждает, что массированные российские удары по Харькову и населенным пунктам вокруг него в четверг рассматриваются как часть подготовки России к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели. Поздно вечером в среду источник издания заявил: "Целый день на военных объектах по всему региону велись бомбардировки перед наступлением".

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Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак на этих выходных, 7 января.

По мнению источника Тһе Telegraph, вскоре после этого может начаться наземное наступление, возможная дата начала которого - 15 января.

В то же время, как отмечает издание, западные аналитики считают, что на линии фронта мало что изменилось, она осталась в основном статичной, а российские войска осуществляют лишь спорадические атаки.

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Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
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