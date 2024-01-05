Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал отстранить Безуглую от должности заместителя председателя
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
Источник: собеседники УП в комитете Верховной Рады, сообщение Безуглой
Детали: По словам источников, комитет своим решением рекомендовал парламенту отстранить Безуглую с должности заместителя председателя.
Теперь за это предложение должны проголосовать нардепы во время заседания.
Позже Безуглая подтвердила, что комитет принял такое решение и заявила, что его вынесли на голосование, когда ее не было.
Прямая речь: "Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали.
Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды. Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно включился в работу с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения относительно того, чтобы выгодно сказать, а что нет; то были бы совсем другие реалии. У нас война!"
Предыстория:
- Безуглая в течение года в течение года делала несколько громких заявлений относительно военных и ведения боевых действий. В частности, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.