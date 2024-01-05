Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал отстранить Безуглую от должности заместителя председателя

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.

Источник: собеседники УП в комитете Верховной Рады, сообщение Безуглой

Детали: По словам источников, комитет своим решением рекомендовал парламенту отстранить Безуглую с должности заместителя председателя.

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Теперь за это предложение должны проголосовать нардепы во время заседания.

Позже Безуглая подтвердила, что комитет принял такое решение и заявила, что его вынесли на голосование, когда ее не было.

Прямая речь: "Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали.

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Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды. Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно включился в работу с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения относительно того, чтобы выгодно сказать, а что нет; то были бы совсем другие реалии. У нас война!"

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