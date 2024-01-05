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КГГА призвала не купаться в водоемах на Крещение 6 января

Александр ШумилинПятница, 5 января 2024, 16:15
КГГА призвала не купаться в водоемах на Крещение 6 января
Фото tosher/Depositphotos

Киевская городская государственная администрация призвала жителей отказаться от участия в массовых мероприятиях и купаний в водоемах на Крещение 6 января.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "Городская власть напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, которые действуют в условиях военного положения.

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Во избежание опасных ситуаций будет организована работа спасателей на традиционных для Крещения локациях. Так, на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАРС "Киевская служба спасения", в Гидропарке - представители КО "Муниципальная охрана".

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Темы: церковькультура
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