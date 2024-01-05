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Десяток мужчин пытались незаконно добраться до молдовского берега Днестра

Валентина РоманенкоПятница, 5 января 2024, 18:12
Десяток мужчин пытались незаконно добраться до молдовского берега Днестра
фото ГПСУ

В Винницкой области пограничники помешали группе мужчин незаконно добраться молдовского берега реки Днестр.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что охранники рубежей задержали 10 мужчин из разных регионов Украины вблизи границы, на берегу Днестра. "Международный трансфер" должен был состояться с помощью лодки из Молдовы, но пограничники опередили "паромщика".

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Выяснилось, мужчины с помощью интернет сети нашли канал предоставления услуг по перемещению лиц через границу. Далее, действуя по рекомендациям, в темное время суток добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где и должен был осуществиться противоправный замысел. С завершением поездки "путешественники" должны были заплатить бизнесменам по 5 тысяч долларов США.

На всех задержанных, которые пытались незаконно попасть за границу, правоохранители составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Темы: уклонистыВоенное положениеПограничная служба
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