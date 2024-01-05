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Польский еврокомиссар потребует ограничений на импорт украинского сахара и мяса птицы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 19:08
Польский еврокомиссар потребует ограничений на импорт украинского сахара и мяса птицы
Войцеховский. иллюстративное фото из Википедии

Представитель Польши в Еврокомиссии Януш Войцеховский будет требовать введения определенных ограничений для украинской сельхозпродукции в следующем решении о продлении режима свободной торговли Евросоюза с Украиной.

Источник: Войцеховский в интервью RMF FM, пишет "Европейская правда"

Детали: В Еврокомиссии уже работают над проектом решения для нового продления режима торговли с Украиной без пошлин и квот, который ввели как временную меру для ее поддержки в условиях войны, до 2025 года. Срок действия текущего решения истечет 5 июня.

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Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства, который является представителем Польши, рассказал, что настаивает на включении в новое решение определенных протекционистских положений и количественных ограничений для украинской агропродукции и направлял соответствующее письмо президенту Еврокомиссии.

"Это моя большая задача на 2024 год, позаботиться, чтобы в новом решении, если оно будет, были внедрены достаточно сильные защитные положения, чтобы у нас снова не было какого-то кризиса, связанного с чрезмерными поставками", – сказал он в интервью RMF FM.

Неофициально журналисты узнали, что Войцеховский даже угрожал не поддержать будущее решение, если эти условия не выполнят.

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Войцеховский детализировал, что будет настаивать на ограничениях в частности для мяса птицы и сахара из Украины, потому что импорт этой продукции в последнее время очень вырос.

"Импорт растет таким образом, что это угрожает конкурентоспособности европейского бизнеса, в том числе польского производства мяса птицы и сахара. Поэтому я говорю о необходимости ограничить количественно импорт этих двух видов продукции", – заявил Войцеховский.

По его словам, это влияние украинского импорта ощущается почти во всех странах ЕС и производители сахара уже жалуются Еврокомиссии.

Польский еврокомиссар также считает, что если оставлять европейский рынок полностью открытым для украинского импорта, то это "помогает России закрепить достижения".

Он аргументирует, что Россия вытеснила Украину с рынков в Азии, заставив ее переориентироваться на европейский рынок, а это создает дестабилизацию в Польше и других странах-соседках. Войцеховский считает, что так Москва "выигрывает дважды", потому что Россия закрепляется на новых рынках, а в ЕС нарастают споры из-за украинского агроимпорта.

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис хочет, наоборот, ослабить существующие защитные механизмы, в частности о возможности временного запрета импорта определенной продукции в случае ее резкого наплыва – который ЕС уже применил летом этого года и который действовал до 15 сентября. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, похоже, также разделяет такую позицию.

Что предшествовало: В четверг новый министр сельского хозяйства Польши заявил, что эмбарго на украинские продукты будет бессрочным.

Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды": Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать

Темы: Польшаимпорт
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