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Кадыров просит снять санкции с его семьи в обмен на 20 украинских военнопленных

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 19:10
Кадыров просит снять санкции с его семьи в обмен на 20 украинских военнопленных
Скриншот - ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи снимут западные санкции.

Источник: российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на Кадырова, "Риа новости"

Прямая речь: "Не виновата моя мама, жена, дочери и племянники. Они никогда не участвовали в политических играх. Никогда слова не сказали. Я воевал, я буду воевать..."

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Против меня введите все, что хотите, но семью, мать не трогайте. Если им важна жизнь этих людей, то пусть поменяют на санкции своих солдат".

Детали: Список фамилий военнопленных Кадыров якобы передал бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения Скотту Риттеру.

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Риттер ранее продвигал кремлевский нарратив, что "Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях".

Также на встрече Кадырова с Риттером показали ролик, на котором мужчины в форме ВСУ, якобы украинские военнопленные, просят снять "ни на что не влияющие" абсурдные санкции, с несовершеннолетних родственников Кадырова, его лошадей и самолетов, на которых летал Кадыров.

Темы: КадыровРосcияпленные
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