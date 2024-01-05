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Эрдоган и Зеленский поговорили о зерновом коридоре, войне и возвращении пленных

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 20:34
Эрдоган и Зеленский поговорили о зерновом коридоре, войне и возвращении пленных
Эрдоган и Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года. фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу турецкого президента, Офис президента Зеленского

Детали: Указано, что во время разговора Эрдоган подчеркнул важность возобновления работы зернового коридора.

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Турецкий президент рассказал, что продолжает дипломатические контакты с этой целью.

Эрдоган также заявил, что Турция "прилагает большие усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях".

В Офисе президента Украины сообщают, что Зеленский поднимал вопрос возвращения украинских пленных и депортированных, в частности крымских татар

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Прямая речь Зеленского: "Отдельное внимание - пункту Формулы мира по возвращению всех пленных и депортированных. Сегодня я обсудил это и с президентом Турции. Возвращение украинских детей, которые были похищены россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных - взрослых и детей, воинов и гражданских, которых удерживают в российской неволе".

Напомним: В декабре 2023 года Эрдоган заявил, что Евросоюз будет тормозить вступление Украины и Молдовы, добавив, что Анкара уже давно заслужила право на вступление в ЕС.

В ответ первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова считает, что негативные прогнозы некоторых лидеров относительно вступления Украины в ЕС имеют внутриполитический характер.

Темы: ЗеленскийЭрдоганвойна
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