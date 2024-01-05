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СМИ сообщают о взрывах в Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 23:56
СМИ сообщают о взрывах в Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост
КРЫМСКИЙ МОСТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вечером 5 января паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.

Источник: "Крым.Реалии", "Крымский ветер", российское издание "РИА новости"

Детали: Как сообщают местные жители, в районе Евпатории было слышно до десяти взрывов. Также о взрывах сообщили в Сакском районе.

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В пятницу в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу.

Обновлено: Позже "Крымский ветер" сообщил, что под ударом был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке.

ВИДЕО ДНЯ

43-й истребительный авиационный полк служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении – бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

В 00:16 оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Темы: Крымоккупация
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