Российские "Шахеды" снова залетали с юга
Вечером 5 января российские оккупанты запустили по Украине новую партию дронов-камикадзе типа Shahed, кроме того, ВС предупредили об угрозе баллистики.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Зафиксированы ударные БпЛА Shahed в западной части Херсонской области, курс северо - западный".
Детали: Сообщение ВС появилось в 20.25. В 20.45 воздушники сообщили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Баштанского района Николаевской области, курс северо - западный (на Кировоградскую область).
Обновлено: В 22:22 военные предупредили об угрозе Черкасской области.
В 22:54 сообщили о движении БпЛА по Черкасской области и угрозе для Киевской области с юга (Ставищенский район).
В 23:16 предупредили о движении БпЛА через Киевскую область (Тетиевский район) и дальнейшую угрозу для Винницкой области. Также сообщили об изменении направления движения БпЛА в направлении Житомирской области.
Обновлено. Воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.
23:43: БпЛА приближается к Бердичеву с восточного направления области.
23:49: Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
00:04: Движение БпЛА по Житомирщине, угроза Хмельницкой области (Староконстантинов).
Детали: Около 00:30 тревогу отменили в южных и Житомирской областях.
00:37: Движение БпЛА по Хмельницкой области (Красиловский район).
00:48: Изменение направления движения БпЛА в сторону Хмельницкого.
00:59: Очередной раз изменение направления движения БпЛА курсирующего по Хмельницкой области в сторону Староконстантинова.
В 1.23 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА "Shahed" во всех областях.