Минобороны РФ заявило о сбитии 4 ракет над оккупированным Крымом
Суббота, 6 января 2024, 00:50
Российское Минобороны заявило, что ночью 6 января над оккупированным Крымом их ПВО сбила 4 авиационные управляемые ракеты.
Источник: МО РФ
Дословно: "6 января около 00.30 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации.
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Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом".
Что предшествовало: Вечером 5 января паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.