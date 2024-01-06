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Минобороны РФ заявило о сбитии 4 ракет над оккупированным Крымом

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 января 2024, 00:50
Минобороны РФ заявило о сбитии 4 ракет над оккупированным Крымом
иллюстративное фото взрывов в Крыму, Крымский ветер

Российское Минобороны заявило, что ночью 6 января над оккупированным Крымом их ПВО сбила 4 авиационные управляемые ракеты.

Источник: МО РФ

Дословно: "6 января около 00.30 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации.

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Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом".

Что предшествовало: Вечером 5 января паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.

Темы: КрымРосcияоккупациявойна
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