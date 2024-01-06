Залужный показал работу расчета М777, который уничтожает врага при любой погоде

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, как расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Неблагоприятная погода не мешает боевой работе военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил.

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Расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях".

Детали: Артиллеристы заверили, что готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае.

По их словам, 6 января они поразили скопление личного состава противника.

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