Поставка Украине F-16 из Дании задерживается на полгода - СМИ

Датское издание Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны сообщает, что поставка Данией истребителей F-16 Украине откладывается на полгода.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Копенгаген должен был поставить первые шесть самолетов до нового 2024 года, но вместо этого их доставка ожидается во втором квартале, сообщили изданию в ведомстве.

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В публикации говорится, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых – успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16 в Украине, заявили в министерстве, не предоставив более подробной информации.

По данным Berlingske, в настоящее время шесть украинских пилотов проходят подготовку на этих истребителях в Дании. В августе премьер Дании Метте Фредериксен пообещала отправить Киеву 19 самолетов F-16.

Напомним: Накануне сообщалось, что Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков.

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На этой неделе Норвегия объявляла, что отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов их использованию, и подтвердила отправку 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении.

Бельгия также отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для обучения украинских пилотов.

Украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в США, Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.