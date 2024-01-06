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Россияне ударили по Покровску: разрушено 6 домов, 6 пострадавших, люди под завалами

Катерина ТищенкоСуббота, 6 января 2024, 16:21
Россияне ударили по Покровску: разрушено 6 домов, 6 пострадавших, люди под завалами
разрушения в Покровске, фото из Telegram Вадима Филашкина

В результате обстрела Покровска в Донецкой области ранены по меньшей мере 6 человек, три человека могут находиться под завалами.

Источник: начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

разрушения в Покровске, фото из Telegram Вадима Филашкина
разрушения в Покровске, фото из Telegram Вадима Филашкина

Дословно: "По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска.

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Под удар попал частный сектор города – разрушено 6 домов. Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека. На месте работают органы власти, полиция и спасатели".

 

Детали: Филашкин также уточнил, что в результате авиаударов по Северному Торецкой громады в субботу один человек погиб и один получил ранения.

"Сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы – попали в 2 многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена в больницу. Три дома подверглись частичному разрушению", – сообщил глава ОГА.

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Темы: Донецкая областьвойна
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