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В Украине усложняется погода: морозы до -20°, метели, гололедица

Катерина ТищенкоСуббота, 6 января 2024, 17:55
В Украине усложняется погода: морозы до -20°, метели, гололедица
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье в Украине ожидаются морозы, в северных областях до -20°, а также дождь и мокрый снег, метели, на дорогах гололедица.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине 7 января облачно.

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В южной части ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 16° тепла; ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура в течение суток 7-12° мороза, в Черниговской и Сумской областях местами 15-20° мороза.

На остальной территории сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях значительные осадки). Температура ночью и днем от 1° тепла до 4° мороза.

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Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга, гололедица.

прогноз погоды на 7 января, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 7 января, meteo.gov.ua

В Киевской области в течение суток ожидается снижение температуры до 7-12° мороза, в Киеве – до 8-10° мороза.

В области облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. І уровень опасности, желтый.

Темы: погода
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