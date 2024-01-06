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Зеленский: Работаем, чтобы действия Сил обороны базировались на украинском производстве

Катерина ТищенкоСуббота, 6 января 2024, 18:53
Зеленский: Работаем, чтобы действия Сил обороны базировались на украинском производстве
Владимир Зеленский, фото ОП

Украина работает над тем, чтобы в этом году Силы обороны могли базироваться в значительной части своих действий на отечественном производстве.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Провел совещания и с оборонным блоком правительства – это Минстратегпром, министр обороны, команды министерств. Ключевое – это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивые поставки, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники – в Украине и вместе с партнерами.

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Работаем максимально, чтобы в этом году наши Силы обороны и безопасности могли базироваться в значительной части своих действий именно на нашем, украинском производстве. И чтобы враг это чувствовал – реальную силу украинского оружия.

Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет. На каждое проявление российского террора, на каждую попытку России увеличить свое давление на наше государство, на наших людей, на наши позиции будет наш адекватный ответ".

Детали: Зеленский отметил, что в субботу провел "много совещаний", в частности относительно гарантий безопасности.

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"Продолжается соответствующая двусторонняя работа с партнерами, и сегодня определили, каких результатов должны достичь в ближайшее время", – сказал он.

По словам президента, на следующую неделю запланированы "важные международные события".

"Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности по дронам, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам, в усилении РЭБ – средств радиоэлектронной борьбы", – рассказал Зеленский.

Темы: Зеленскийоружиевойна
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