Ракета, которой РФ ударила по Харькову, могла быть из КНДР – прокуратура
В Харькове исследуют уцелевшую хвостовую часть ракеты, которую РФ могла получить из КНДР. Визуально она похожа на "Искандер", однако есть некоторые технические отличия.
Источник: представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует Укринформ
Детали: 6 января Чубенко показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков в период с 29 декабря по 2 января, в частности обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.
Прямая речь: "Во время удара от нее остались очень большие части, в том числе и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер". Какими ракетами били – такими же или нет (во время всех ударов последних дней, - ред.) – сейчас не могу сказать, поскольку во время других попаданий остались мелкие части, по которым невозможно отличить, это "Искандер" или очень похожая на него ракета. Проводятся экспертизы".
Больше деталей: Чубенко отметил, что ранее не фиксировались случаи, когда бы россияне пытались скрыть маркировку ракет, которыми обстреливали Харьковщину.
"Попытка затереть номера на определенных деталях свидетельствует о желании скрыть информацию об этой ракете. К тому же по внутреннему оборудованию мы видим: надписи внутри не очень аккуратные, сделанные вразнобой. Обычно в таких ракетах, сделанных и в Советском Союзе, и уже в России, надписи очень аккуратные, все сделано очень тщательно, иногда ставятся даже фамилии работников завода, чтобы установить ответственных – кто именно и что делал. Здесь же такого нет. И те надписи, цифры, аббревиатуры, которые есть, они разнотипные", – рассказал Чубенко.
Эксперты сомневаются не только из-за качества, добавил он, установлено, что есть технические различия.
"Эта ракета немного больше, чем "Искандер", буквально на 10 мм в диаметре. Отличается внутренне: это обмотка проводов, поскольку на "Искандере" есть защита от РЭБ, специальное управление. Здесь оно отсутствует, здесь провода просто идут внутри этой ракеты", – сказал Чубенко.
Есть и другие технические отличия. Однако сказать точно, что это ракета производства КНДР, специалисты не могут. В прокуратуре предполагают: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, либо это может быть ракета, изготовленная другой страной.
Прямая речь: "По той информации, которая есть в сети Интернет, по фото с северокорейских парадов, по соплам, по задней части этой ракеты – она очень похожа. И, действительно, северокорейская ракета изготавливалась на базе "Искандера". Именно поэтому мы склоняемся к версии, что, возможно, это ракета, которую предоставила Северная Корея. Но хочу заметить, что прямых доказательств, чтобы утверждать, что это Северная Корея, или какая-то другая страна предоставила, сейчас нет".
Что предшествовало: Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США имеют доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.
Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности баллистических ракет.