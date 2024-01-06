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Зеленский повысил в звании Малюка и его заместителя

Катерина ТищенкоСуббота, 6 января 2024, 20:23
Зеленский повысил в звании Малюка и его заместителя
Зеленский и Малюк, фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил главе СБУ Василию Малюку звание генерал-лейтенанта, а его заместителю Александру Покладу – звание генерал-майора.

Источник: указы от 6 января, обнародованные на сайте президента

Детали: Указом №3/2024 Малюку, который имел звание генерал-майора, присвоено звание генерал-лейтенанта.

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Указом №4/2024 Покладу, который имел звание бригадного генерала, присвоено звание генерал-майора.

Темы: ЗеленскийСБУ
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