Зеленский повысил в звании Малюка и его заместителя
Суббота, 6 января 2024, 20:23
Президент Владимир Зеленский присвоил главе СБУ Василию Малюку звание генерал-лейтенанта, а его заместителю Александру Покладу – звание генерал-майора.
Источник: указы от 6 января, обнародованные на сайте президента
Детали: Указом №3/2024 Малюку, который имел звание генерал-майора, присвоено звание генерал-лейтенанта.
Реклама:
Указом №4/2024 Покладу, который имел звание бригадного генерала, присвоено звание генерал-майора.