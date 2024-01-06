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Россияне запускали "Шахеды" с юга

Катерина ТищенкоСуббота, 6 января 2024, 23:52
Россияне запускали Шахеды с юга
"Шахеды", фото Getty Images

Российские войска в субботу вечером запустили "Шахеды" с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20 часов Воздушные силы сообщили, что зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" с Приморско-Ахтарска.

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В 20:21 воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА была объявлена в Херсонской и Николаевской областях, а затем также в Днепропетровской и Запорожской.

В 21:07 угроза применения ударных БпЛА распространилась на Кировоградскую область.

В 21:54 угроза угроза применения врагом ударных БпЛА была объявлена в Одесской области.

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В 22:10 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Южное и Очаков.

В 22:15 "Шахеды" движутся в направлении Кировоградщины.

В 22:46 "Шахеды" наблюдались в Днепропетровской области в направлении Кировоградщины.

В 23:18 стало известно, что группа БпЛА движется в Николаевской области на Одесскую область, также объявлена угроза для Винницкой области.

В 23:23 Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Черкасской области.

Обновлено. 00:29 7 января: Киевская область движение ударных БпЛА в вашем направлении. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

00:32: Движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза для Хмельницкой области.

00:36: Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области - угроза применения баллистического вооружения.

00:47: Вражеские БпЛА движутся из Киевской области в направлении Винницкой области.

1:24: Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Винницкой области в направлении Житомирщины.

2:42: Отбой угрозы ударных БпЛА.

Темы: беспилотникивоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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