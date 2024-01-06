Россияне запускали "Шахеды" с юга
Российские войска в субботу вечером запустили "Шахеды" с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20 часов Воздушные силы сообщили, что зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" с Приморско-Ахтарска.
В 20:21 воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА была объявлена в Херсонской и Николаевской областях, а затем также в Днепропетровской и Запорожской.
В 21:07 угроза применения ударных БпЛА распространилась на Кировоградскую область.
В 21:54 угроза угроза применения врагом ударных БпЛА была объявлена в Одесской области.
В 22:10 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Южное и Очаков.
В 22:15 "Шахеды" движутся в направлении Кировоградщины.
В 22:46 "Шахеды" наблюдались в Днепропетровской области в направлении Кировоградщины.
В 23:18 стало известно, что группа БпЛА движется в Николаевской области на Одесскую область, также объявлена угроза для Винницкой области.
В 23:23 Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Черкасской области.
Обновлено. 00:29 7 января: Киевская область движение ударных БпЛА в вашем направлении. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
00:32: Движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза для Хмельницкой области.
00:36: Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области - угроза применения баллистического вооружения.
00:47: Вражеские БпЛА движутся из Киевской области в направлении Винницкой области.
1:24: Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Винницкой области в направлении Житомирщины.
2:42: Отбой угрозы ударных БпЛА.