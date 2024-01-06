Поляки сняли блокаду в пункте пропуска "Медика-Шегини"

Польская сторона вечером 6 января прекратила блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини".

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша сегодня в 21:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".

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Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме".

Детали: Демченко отмечает, что пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время на въезд в Украину перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" ожидают 650 грузовиков.