Президент Евросовета Мишель может досрочно покинуть пост

Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что может покинуть пост, поскольку намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне.

Источник: Мишель в интервью бельгийской газете De Standaard, цитирует Суспільне, Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я решил баллотироваться на европейских выборах в 2024 году".

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Детали: Мишель заявил о своем намерении досрочно покинуть пост и присоединиться с июня к бельгийской либеральной партии MR - Mouvement Réformateur (Реформистское Движение), чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.

В связи с озвученным решением Мишель покинет кресло президента Евросовета, не доработав до конца нынешнего года, когда закончится его мандат.

"В конце июня или в начале июля Европейский совет сможет предвидеть это и принять решение о преемнике", – сказал он.

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В то же время Мишель не уточнил, какую роль хочет выполнять в Европейском парламенте.

"Я хочу служить там, где могу быть полезным. У меня нет других амбиций. Я хочу играть активную роль в европейских дебатах и способствовать продвижению проекта "Европа-2030". Это потребует реформ", – сообщил Мишель.

Отмечается, что обычно роль президента Евросовета достается лидеру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. Этот промежуток времени придется на президентство Венгрии, где кресло премьер-министра занимает Виктор Орбан. В то же время окончательное решение, кто конкретно займет должность президента Евросовета, примут лидеры стран-членов ЕС.