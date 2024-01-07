Президент Евросовета Мишель может досрочно покинуть пост
Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что может покинуть пост, поскольку намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне.
Источник: Мишель в интервью бельгийской газете De Standaard, цитирует Суспільне, Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Я решил баллотироваться на европейских выборах в 2024 году".
Детали: Мишель заявил о своем намерении досрочно покинуть пост и присоединиться с июня к бельгийской либеральной партии MR - Mouvement Réformateur (Реформистское Движение), чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.
В связи с озвученным решением Мишель покинет кресло президента Евросовета, не доработав до конца нынешнего года, когда закончится его мандат.
"В конце июня или в начале июля Европейский совет сможет предвидеть это и принять решение о преемнике", – сказал он.
В то же время Мишель не уточнил, какую роль хочет выполнять в Европейском парламенте.
"Я хочу служить там, где могу быть полезным. У меня нет других амбиций. Я хочу играть активную роль в европейских дебатах и способствовать продвижению проекта "Европа-2030". Это потребует реформ", – сообщил Мишель.
Отмечается, что обычно роль президента Евросовета достается лидеру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. Этот промежуток времени придется на президентство Венгрии, где кресло премьер-министра занимает Виктор Орбан. В то же время окончательное решение, кто конкретно займет должность президента Евросовета, примут лидеры стран-членов ЕС.