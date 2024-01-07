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Глава МИД Японии посетит Украину 7 января

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 января 2024, 06:42
Глава МИД Японии посетит Украину 7 января
Йоко Камикава, фото: AFP-Jiji

7 января Украину с визитом посетит министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, которая проведет встречи в Киеве, в частности с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Источник: МИД Японии

Дословно: "Во время визита министр Камикава в очередной раз подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации.

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Министр Камикава также проинформирует украинскую сторону о деталях соответствующей помощи и планах нашего государства".

Детали: Кроме того, отмечают в МИД Японии, Камикава непосредственно сообщит украинской стороне, что Япония "решительно продемонстрирует свою приверженность восстановлению и реконструкции Украины в рамках тесного государственно-частного партнерства" и 19 февраля проведет в Японии Японско-украинскую конференцию по вопросам содействия экономической реконструкции при личном участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Также во время визита Камикава проведет консультации с партнерами с украинской стороны по расширению сотрудничества между двумя странами.

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Камикава примет участие "в откровенной дискуссии с украинскими партнерами относительно усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира, которым украинская сторона придает большое значение, а также относительно потенциала Японии относительно конкретного вклада в этот процесс".

В рамках визита Камикава примет участие в церемонии передачи крупногабаритного энергетического оборудования для помощи в подготовке к зиме. Министр посетит место оказания помощи женщинам и детям, чтобы подчеркнуть, что активное участие женщин как лидеров в восстановлении и развитии мира позволит достичь более устойчивого мира.

"Во время всех программ визита министр Камикава продемонстрирует решимость Японии поддерживать международный порядок, основанный на "верховенстве права", и неприемлемость одностороннего изменения статус-кво с помощью силы, как в случае агрессии России против Украины", - добавляют в сообщении МИД Японии.

Темы: ЯпонияУкраина
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