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Ночью ПВО уничтожила 21 вражеский дрон из 28 запущенных

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 января 2024, 07:18
Ночью ПВО уничтожила 21 вражеский дрон из 28 запущенных
иллюстративное фото Воздушных сил

Ночью 7 января силы ПВО сбили 21 вражеский БпЛА из 28 запущенных.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 7 января оккупанты атаковали 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ. и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины.

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Основные направления удара - юг и восток".

Детали: Воздушные силы отмечают, что 21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

ВИДЕО ДНЯ

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Темы: Воздушные силы ВСУПВОбеспилотникивойна
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