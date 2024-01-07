Ночью ПВО уничтожила 21 вражеский дрон из 28 запущенных

Ночью 7 января силы ПВО сбили 21 вражеский БпЛА из 28 запущенных.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 7 января оккупанты атаковали 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ. и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины.

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Основные направления удара - юг и восток".

Детали: Воздушные силы отмечают, что 21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.