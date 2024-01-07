Защитники уничтожили еще 860 оккупантов и 36 артсистем врага
Воскресенье, 7 января 2024, 07:48
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 860 захватчиков, 36 артсистем 22 ББМ врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 364730 (+860) человек,
- танков – 6022 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 11180 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 8653 (+36) ед,
- РСЗО – 951 (+1) ед,
- средств ПВО – 637 (+4) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24) ед,
- крылатых ракет – 1786 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11523 (+45) ед,
- специальной техники – 1327 (+10) ед.