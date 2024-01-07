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Защитники уничтожили еще 860 оккупантов и 36 артсистем врага

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 января 2024, 07:48
Защитники уничтожили еще 860 оккупантов и 36 артсистем врага
украинские воины на поле боя, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 860 захватчиков, 36 артсистем 22 ББМ врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 364730 (+860) человек,
  • танков – 6022 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 11180 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 8653 (+36) ед,
  • РСЗО – 951 (+1) ед,
  • средств ПВО – 637 (+4) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24) ед,
  • крылатых ракет – 1786 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11523 (+45) ед,
  • специальной техники – 1327 (+10) ед.

Темы: потери в войневойнаГенштаб
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