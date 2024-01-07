Орбан может стать временным президентом Евросовета в случае отставки Мишеля

Если действующий президент Европейского совета Шарль Мишель покинет свой пост в июле, как он ранее анонсировал, лидеры ЕС должны будут быстро договориться о преемнике.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Если лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

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Председательство в Совете ЕС на ротационной основе переходит от одного члена ЕС к другому на полгода.

Это первый случай, когда действующий президент Европейского совета будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также это впервые он покидает пост досрочно.

Мишель должен был бы оставаться в должности до конца ноября. И хотя его решение является юридически допустимым, оно создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку они обычно имеют больше времени на перестановки и договоренности во время большого распределения высших должностей в ЕС.

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После выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, европейские лидеры встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Именно на этих встречах они, вероятно, будут пытаться прийти к согласию относительно замены Мишеля.

Заявление Мишеля прозвучало накануне первого съезда и новогоднего приема его партии Реформаторское движение (MR). Ожидается, что на этом съезде в воскресенье лидер партии Жорж-Луи Буше объяснит, кто возглавит партию накануне 9 июня, когда бельгийцы будут голосовать не только на выборах в Европарламент, но и на региональных и национальных выборах.

Напомним: Шарль Мишель ранее объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост президента Евросовета.

Венгрия, как известно, будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии.

В июне Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил "серьезную обеспокоенность" событиями в Венгрии в свете ее будущего председательства в Совете Европейского Союза.

Сам Орбан говорил, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".