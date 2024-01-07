Россияне сосредоточили атаки на Купянском направлении - Луганская ОГА
В последние дни россияне сосредоточили атакующие усилия на Купянском направлении, пытаются прорвать оборону защитников.
Источник: Луганская ОВА
Детали: Украинские позиции на Купянском направлении штурмуют как регулярные войска, так и подразделения из российских заключенных.
В ОВА добавляют, что танков и бронированных машин оккупанты "не экономят".
За сутки россияне запустили более 550 снарядов по украинским позициям и селах Луганщины.
Противником открывался огонь, в частности, по Невскому и Белогоровке. Авиационному удару подверглось Серебрянское лесничество.
Напомним: Российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, но не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области.