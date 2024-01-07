Россияне сосредоточили атаки на Купянском направлении - Луганская ОГА

В последние дни россияне сосредоточили атакующие усилия на Купянском направлении, пытаются прорвать оборону защитников.

Источник: Луганская ОВА

Детали: Украинские позиции на Купянском направлении штурмуют как регулярные войска, так и подразделения из российских заключенных.

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В ОВА добавляют, что танков и бронированных машин оккупанты "не экономят".

За сутки россияне запустили более 550 снарядов по украинским позициям и селах Луганщины.

Противником открывался огонь, в частности, по Невскому и Белогоровке. Авиационному удару подверглось Серебрянское лесничество.

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Напомним: Российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, но не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области.