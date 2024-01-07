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РФ повышает боеспособность Росгвардии - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 7 января 2024, 09:23
РФ повышает боеспособность Росгвардии - разведка Британии
фото: рбк

Разведка Великобритании отмечает, что Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, вызванных войной против Украины.

Источник: обзор британского Минобороны за 7 января, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве напомнили, что с октября 2023 года в состав Росгвардии вошли подразделения частной военной компании "Вагнер", а 3 января 2024 года – батальон "Восток" из так называемой "ДНР".

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Как отметили в разведке, также РФ прилагает усилия для расформирования группировки "Каскад", которая специализируется на использовании беспилотников, чтобы подчинить ее части Росгвардии.

Кроме того, как напоминает британская разведка, в июле 2023 года Госдума РИ разрешила Росгвардии использовать более тяжелое вооружение.

"Новые возможности вместе с пополнением ее (Росгвардии – ред.) опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боеспособности", – говорится в обзоре.

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Напомним: В предыдущем обзоре речь шла о влиянии уничтожения трех российских боевых истребителей Су-34 на операции войск РФ на левом берегу Днепра на Херсонской области.

Кроме того, британская разведка сообщала, что в течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться либо статической линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением российских войск на ключевых участках.

Темы: Росcиявойна
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