Россия обстреляла центр Херсона: мужчина умер в больнице
Воскресенье, 7 января 2024, 10:48
Российские оккупанты утром 7 января обстреляли Херсон, в результате чего погиб 62-летний мужчина.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "С самого утра российская армия атакует Херсон.
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В результате обстрела центральной части города пострадал 62-летний мужчина".
Детали: Позже стало известно, что сердце раненого херсонца остановилось в больнице.
Медики пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались смертельными.
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