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Россия обстреляла центр Херсона: мужчина умер в больнице

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 января 2024, 10:48
Россия обстреляла центр Херсона: мужчина умер в больнице
херсон, фото: уп

Российские оккупанты утром 7 января обстреляли Херсон, в результате чего погиб 62-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "С самого утра российская армия атакует Херсон.

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В результате обстрела центральной части города пострадал 62-летний мужчина".

Детали: Позже стало известно, что сердце раненого херсонца остановилось в больнице.

Медики пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались смертельными.

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Темы: Херсонобстрел
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