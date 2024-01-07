Россия обстреляла центр Херсона: мужчина умер в больнице

Российские оккупанты утром 7 января обстреляли Херсон, в результате чего погиб 62-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "С самого утра российская армия атакует Херсон.

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В результате обстрела центральной части города пострадал 62-летний мужчина".

Детали: Позже стало известно, что сердце раненого херсонца остановилось в больнице.

Медики пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались смертельными.