Премьер Баварии и экс-президент Германии выступили за предоставление Украине Taurus

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что Германия должна поставить дальнобойные крылатые ракеты в Украину.

Источник: t-online, DW, "Европейская правда"

Детали: По мнению Зедера, ракеты Taurus помогли бы Украине "отбиваться от постоянных атак беспилотников и ракет".

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Это стало бы "единственным серьезным шансом для Украины найти новое мужество и не дать россиянам победить", считает премьер Баварии.

По его словам, Германия и ЕС столкнулись бы с "настоящей проблемой безопасности", если бы Россия выиграла войну, а США продолжали бы уклоняться от участия в международных кризисах в будущем.

Тем временем бывший президент Германии Йоахим Гаук раскритиковал осторожную позицию нынешнего немецкого правительства относительно поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

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"Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, которые обладают необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", – заявил Гаук.

Он добавил, что в условиях изнурительной позиционной войны и массированных ударах РФ по украинским городам "я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и спрашиваю, достаточна ли наша поддержка".

Гаук отметил, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

Он убежден, что Украина должна получить Taurus, поскольку "победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств".

Напомним: После массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

Кроме того, несколько ведущих представителей партий Бундестага по вопросам обороны высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России.

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.