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К Украине прибился понтонный мост россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 января 2024, 14:20
К Украине прибился понтонный мост россиян
скриншот

Пограничники на Черниговщине обнаружили крупногабаритный плавучий объект, который приплыл из России в Украину по реке Десна.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что пограничники наблюдали за подозрительным сооружением, пока оно не остановилось вблизи берега на украинской территории.

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Оказалось, что это понтонный мост, который до недавнего времени служил россиянам переправой.

Сейчас саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.

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Темы: Пограничная службавойнаРосcия
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