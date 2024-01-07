К Украине прибился понтонный мост россиян
Воскресенье, 7 января 2024, 14:20
Пограничники на Черниговщине обнаружили крупногабаритный плавучий объект, который приплыл из России в Украину по реке Десна.
Источник: ГПСУ
Детали: Отмечается, что пограничники наблюдали за подозрительным сооружением, пока оно не остановилось вблизи берега на украинской территории.
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Оказалось, что это понтонный мост, который до недавнего времени служил россиянам переправой.
Сейчас саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.
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