Япония внесет $37 миллионов на системы обнаружения БПЛА в Украине

Япония решила внести $37 миллионов в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Источник: министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время совместной с главой МИД Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, которую цитирует МИД

Прямая речь Камикавы: "Япония активно продвигает поддержку Украины.

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В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести $37 миллионов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов".

Детали: Она добавила, что, кроме того, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму, в Украину с помощью Японии было поставлено пять мобильных газотурбинных генераторов и перевезено семь трансформаторов.

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Напомним: Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава утром 7 января прибыла в Киев.