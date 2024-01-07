Зеленский назвал два ключевых вызова для мира в борьбе с агрессией РФ
Президент Владимир Зеленский считает, что ключевыми вызовами сегодняшнего дня для мира в противостоянии агрессии РФ является борьба с российской дезинформацией и недопущение обхода Россией введенных против нее санкций.
Источник: Зеленский во время онлайн-общения с участниками ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает сайт президента
Детали: Отвечая на вопрос модератора, Зеленский отметил, что в ближайшем будущем решающее значение будет иметь глобальная информационная политика.
"Сегодня Россия контролирует, к сожалению, большой процент информационного пространства. И я сейчас говорю не об Украине, а о соцсетях везде в цивилизованном мире: о Европе, о США, о Британии, об Африканском континенте и странах Латинской Америки. Россия вкладывает очень много денег в различные медиа внутри других стран, а также в соцсетях", - сказал он.
Независимые СМИ этих государств, по словам президента, подхватывают распространяемые пропагандистами российские нарративы и подают их уже не как чей-то взгляд, а как реальность. Поэтому, убежден Зеленский, одним из самых сложных вызовов сегодня является борьба с российской дезинформацией в мире.
"Отслеживать это, заниматься очисткой от этого должны профессиональные люди, от разведки до независимых журналистов", - сказал президент.
Второй ключевой вызов современности, на который указал Зеленский, - это обход Россией введенных против нее санкций.
Прямая речь: "Россия научилась обходить санкции. В ракетах, которые были применены против нас, мы видим детали производства многих стран мира. К сожалению, России помогают обходить (санкции. - ред.) компании-производители или компании-посредники, которые есть в той же Европе, США - всюду. И я бы на это обращал внимание, особенно тех органов, которые занимаются санкционной политикой".