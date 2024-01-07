Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назвал два ключевых вызова для мира в борьбе с агрессией РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 18:34
Зеленский назвал два ключевых вызова для мира в борьбе с агрессией РФ
Зеленский во время выступления на конференции "Общество и оборона", фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что ключевыми вызовами сегодняшнего дня для мира в противостоянии агрессии РФ является борьба с российской дезинформацией и недопущение обхода Россией введенных против нее санкций.

Источник: Зеленский во время онлайн-общения с участниками ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает сайт президента

Детали: Отвечая на вопрос модератора, Зеленский отметил, что в ближайшем будущем решающее значение будет иметь глобальная информационная политика.

Реклама:

"Сегодня Россия контролирует, к сожалению, большой процент информационного пространства. И я сейчас говорю не об Украине, а о соцсетях везде в цивилизованном мире: о Европе, о США, о Британии, об Африканском континенте и странах Латинской Америки. Россия вкладывает очень много денег в различные медиа внутри других стран, а также в соцсетях", - сказал он.

Независимые СМИ этих государств, по словам президента, подхватывают распространяемые пропагандистами российские нарративы и подают их уже не как чей-то взгляд, а как реальность. Поэтому, убежден Зеленский, одним из самых сложных вызовов сегодня является борьба с российской дезинформацией в мире.

"Отслеживать это, заниматься очисткой от этого должны профессиональные люди, от разведки до независимых журналистов", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Второй ключевой вызов современности, на который указал Зеленский, - это обход Россией введенных против нее санкций.

Прямая речь: "Россия научилась обходить санкции. В ракетах, которые были применены против нас, мы видим детали производства многих стран мира. К сожалению, России помогают обходить (санкции. - ред.) компании-производители или компании-посредники, которые есть в той же Европе, США - всюду. И я бы на это обращал внимание, особенно тех органов, которые занимаются санкционной политикой".

Темы: ЗеленскийРосcиядезинформациясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США разрабатывают новую стратегию помощи Украине – ԜР

Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел совещание с главами ВР и Кабмина об отношениях с ЕС и НАТО
Зеленский – Швеции: Придет день, когда в Украине откроется совместное производство
Зеленский повысил в звании Малюка и его заместителя
Последние новости
06:38
США разрабатывают новую стратегию помощи Украине – ԜР
05:36
Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW
04:52
Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
03:58
В Донецкой области оккупанты выменивают гуманитарку на партбилеты "Единой России" – сопротивление
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
Все новости...
Реклама: