Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поэт Максим Кривцов погиб на войне

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 21:34
Поэт Максим Кривцов погиб на войне
Максим Кривцов, фото из его Facebook

Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на войне.

Источник: мать Кривцова на его странице в Facebook, писатель Любко Дереш, волонтер Леся Литвинова

Детали: В воскресенье вечером мать поэта Надежда Кривцова написала: "Фиалками мой дорогой сын прорастет", вспоминая строки из одного из его стихотворений.

Реклама:

Кроме того, о смерти поэта сообщил писатель Любко Дереш со ссылкой на его друзей, а также волонтер и военнослужащая Леся Литвинова.

Максим Кривцов – автор книги "Стихи из бойницы", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЕН.

ВИДЕО ДНЯ

Как пишет издательство "Наш формат", Кривцов ушел на войну добровольцем в 2014 году. Впоследствии работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022-м вернулся на фронт.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США разрабатывают новую стратегию помощи Украине – ԜР

Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Все новости...
война
Обломки сбитой возле Днепра ракеты разрушили один и повредили 16 домов
Россияне ударили по Купянщине: один погибший, двое раненых
В Херсонской общине россияне в воскресенье убили двух и ранили еще двух человек
Последние новости
07:10
На фронте за сутки произошло почти 100 боевых столкновений – сводка
06:38
США разрабатывают новую стратегию помощи Украине – ԜР
05:36
Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW
04:52
Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
03:58
В Донецкой области оккупанты выменивают гуманитарку на партбилеты "Единой России" – сопротивление
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
Все новости...
Реклама: