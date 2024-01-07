Поэт Максим Кривцов погиб на войне

Максим Кривцов, фото из его Facebook

Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на войне.

Источник: мать Кривцова на его странице в Facebook, писатель Любко Дереш, волонтер Леся Литвинова

Детали: В воскресенье вечером мать поэта Надежда Кривцова написала: "Фиалками мой дорогой сын прорастет", вспоминая строки из одного из его стихотворений.

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Кроме того, о смерти поэта сообщил писатель Любко Дереш со ссылкой на его друзей, а также волонтер и военнослужащая Леся Литвинова.

Максим Кривцов – автор книги "Стихи из бойницы", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЕН.

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Как пишет издательство "Наш формат", Кривцов ушел на войну добровольцем в 2014 году. Впоследствии работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022-м вернулся на фронт.