WSJ: Маск употребляет наркотики, и это беспокоит руководителей его компаний

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск употребляет наркотики, и это беспокоит руководителей и членов правления его компаний.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Как пишет издание, в последние годы у некоторых руководителей и членов правления его компаний и других близких к миллиардеру людей появилось постоянное беспокойство относительно употребления им наркотиков, которое "может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для шести компаний и миллиардных активов, которые он контролирует".

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Дословно: "Самый богатый человек мира употребляет ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, часто на частных вечеринках по всему миру, где посетители подписывают соглашения о неразглашении или отдают свои телефоны для входа, по словам людей, которые были свидетелями его употребления наркотиков, и других, кто знает об этом. Маск и раньше курил марихуану на публике и заявлял, что имеет рецепт на психоделический кетамин.

Например, в 2018 году он принял несколько таблеток кислоты на вечеринке, которую устроил в Лос-Анджелесе. В следующем году он отрывался под волшебными грибами на мероприятии в Мексике. В 2021 году он употреблял кетамин для развлечения со своим братом, Кимбалом Маском, в Майами на домашней вечеринке во время Art Basel. Он употреблял запрещенные препараты с нынешним руководителем SpaceX и бывшим членом правления Tesla Стивом Юрветсоном.

Близкие к Маску люди говорят, что он продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин, и что они обеспокоены тем, что это может плохо повлиять на здоровье. Даже если этого не произойдет, это может повредить его бизнесу".

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Больше деталей: По словам источников издания, одна из бывших директоров Tesla Линда Джонсон Райс была настолько разочарована нестабильным поведением Маска и обеспокоена относительно употребления им наркотиков, что не баллотировалась на переизбрание в совет директоров компании в 2019 году.

По данным источников издания, некоторые члены совета директоров Tesla в течение многих лет обсуждали между собой беспокойство относительно вероятного употребления наркотиков Маском, но официально не выносили это на обсуждение в компании.

В 2023 году газета The Wall Street Journal сообщила, что Илон Маск употребляет микродозы психоделического препарата кетамин от депрессии, а также принимает полные дозы на вечеринках. После публикации статьи Маск написал в твиттере, что кетамин является лучшим способом борьбы с депрессией по сравнению с антидепрессантами, которые назначают чаще и которые "зомбируют" людей. В отдельном твите Маск позже сообщил, что у него есть рецепт на кетамин.

Кодекс поведения Tesla описывает компанию как рабочее место, свободное от наркотиков, и запрещает всем работникам, включая руководителей, употреблять их даже за пределами офиса. Незаконное употребление наркотиков работниками также является нарушением правил, которые частная ракетная компания Маска SpaceX имеет с правительством США на выполнение гражданских и военных космических миссий.

Федеральные контракты требуют, чтобы компании соблюдали закон о свободном от наркотиков рабочем месте и способствовали развитию культуры, свободной от наркотиков, независимо от любых законов штатов, которые могут легализовать определенные виды употребления наркотиков.

Подрядчики также могут потерять допуск к государственной тайне из-за злоупотребления наркотиками. Как генеральный директор и основатель SpaceX Маск имеет допуск к секретной информации.

Маск не ответил на запросы о комментариях. Адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что тот "регулярно проходит тесты на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал их". Спиро, который сказал, что представляет компанию Tesla, добавил в ответ на подробные вопросы, что в этой статье "есть и другие ложные факты", но не детализировал их.

Маск руководит шестью компаниями, среди которых соцсеть X, бывший Twitter; его туннельное предприятие The Boring Co; стартап по производству мозговых имплантатов Neuralink; и новая компания по созданию искусственного интеллекта xAI.