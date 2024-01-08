На Борщаговке в Киеве прорвало водопровод, затопило улицу
На Борщаговке в Киеве произошел порыв водопровода, бульвар Жуля Верна залило при температуре воздуха более -10.
Источник: Телеграмм-каналы, КГГА
Детали: В пабликах опубликовали кадры серьезного подтопления на бульваре Жюля Верна.
"На Борщаговке прорвало канализацию и затопило улицу фекалиями", – говорится в Телеграмм-канале "Киев оперативный".
"На Борщаговке прорвало канализацию и все нечистоты полились на улицы", – пишет "Киев информ".
Также "Киев информ" сообщил, что коммунальщики откачивают нечистоты с улицы на Борщаговке.
Обновлено: Позже в КГГА сообщили, что специалисты Киевводоканала и Киевавтодора работают над ликвидацией повреждения водопровода на Борщаговке.
Дословно КГГА: "Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома.
Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта".
Детали: В КГГА также добавляют, что работы будут выполнять на зеленой зоне, без ограничения движения транспорта.