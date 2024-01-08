В России взлетели 13 бомбардировщиков – Воздушные силы
Понедельник, 8 января 2024, 03:00
Ночью и утром 8 января Воздушные силы сообщили о вылете 13 бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья" и предупредили об угрозе ракетной опасности.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).
Реклама:
Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет - 05.00-05.30.
В случае ракетной угрозы и пусков ракет сообщим дополнительно".
Детали: Также Воздушные силы в очередной раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: В 5:38 Воздушные силы сообщили о вылете еще 4 бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".