В России взлетели 13 бомбардировщиков – Воздушные силы

Ночью и утром 8 января Воздушные силы сообщили о вылете 13 бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья" и предупредили об угрозе ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

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Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет - 05.00-05.30.

В случае ракетной угрозы и пусков ракет сообщим дополнительно".

Детали: Также Воздушные силы в очередной раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Обновлено: В 5:38 Воздушные силы сообщили о вылете еще 4 бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".