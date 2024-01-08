Более 20 вражеских атак отбили защитники на Авдеевском направлении – сводка

За минувшие сутки произошло 35 боевых столкновений, на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 21 атаку врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

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В общем, враг нанес 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Колодязи, Торское, Диброва, Дружба, Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Красногоровка, Водяное Донецкой области; Крынки, Республиканец, Змеевка, Красный Маяк Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 4 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 3 атаки.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия на позиции Сил обороны.

В то же время защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 2 артиллерийские средства противника.